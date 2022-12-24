В 2022 году 57 человек погибли на дорогах Коми

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В Коми более полсотни человек погибли в авариях за минувшие 11 месяцев 2022 года. Такие данные сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ведомстве добавили, что всего в этом году произошло 731 ДТП, что больше предыдущих показателей. Трагически погибли в авариях 57 человек, а 952 получили различные травмы.

Напомним, из-за высокой аварийности на дорогах с 23 по 31 декабря по всей республике проведут профилактические рейды. В последнюю неделю года автоэкипажи ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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