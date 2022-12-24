Южные районы Коми накроет сильный снег с дождем

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В Коми прогнозируется опасная погода. На республику надвигается сильный снегопад, говорят синоптики.

По данным метеорологов, погода сильно испортится сегодня, 24 декабря, в шесть вечера. Специалисты ожидают обильные осадки и плохую видимость на дорогах. Особенно опасно будет в Прилузском и Койгородском районах.

- По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 18 часов 24 декабря до 6 часов 25 декабря в Прилузском и Койгородском районах ожидается сильный снег с дождем (6-8 мм), - рассылает экстренное сообщение МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

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