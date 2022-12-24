В Коми 27-летняя девушка напала на полицейского и обокрала знакомого

Фото: архив "КП"

В Коми 27-летняя жительница Воркуты осуждена за применение насилия в отношении представителей власти и кражу. Об этом сообщает СУ СК России по Коми. Следствием и судом установлено, что в апреле текущего года трое сотрудников патрульно-постовой службы городского отдела полиции в ходе несения службы установили местонахождение подсудимой, которая разыскивалась за совершение преступления против собственности. Правоохранители представились и потребовали от женщины представить документы, удостоверяющие ее личность. В ответ на законные требования злоумышленница стала выражаться грубой нецензурной бранью, отталкивать сотрудников полиции, пытаясь уйти, и наносить им удары руками и ногами. Противоправные действия обвиняемой были пресечены. В июне фигурантка похитила из квартиры знакомого имущество на общую сумму более 17 тысяч рублей, после чего скрылась с места преступления.

Приговором Воркутинского городского суда подсудимой с учетом приговора мирового судьи назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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