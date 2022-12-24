В Усинске отменили введенный в школах карантин

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В усинских школах отменили ранее введенный карантин. Об этом сообщил мэр города Николай Танкаев.

Как уточнил глава администрации, с 26 декабря все занятия в школах, а также в организациях дополнительного образования будут возобновлены занятия. Эпидобстановка, связанная с ОРВИ и гриппом, улучшилась и дети могут вернуться за парты, сказал Такаев.

Добавим, что в Инте с 21 декабря возобновили занятия в школах, а в столице Коми дети продолжат учиться уже только в январе. Но новогодние утренники для них все же надеются провести.

Аналогичные меры по разобщению детских коллективов предприняли в Воркуте, Печоре, Ухте, Сосногорске и Усть-Куломском районе.

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