В Сыктывкаре решили отказаться от традиционной автоелки

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В Сыктывкаре в этом году отменили традиционную акцию, проводимую перед Новым годом. По опубликованным данным, решено отменить «Автоелку».

Напомним, что в течение последних нескольких лет автомобилисты собирались и выстраивали из автомобилей сложные фигуры. Преимущественно все происходило на площади перед ТЦ «Июнь».

В столичной Госавтоинспекции акцию поддерживали. В этом году в ведомстве приняли решение не принимать участие в этом мероприятии.

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