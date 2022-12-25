В крупной аварии под Сыктывкаром пострадала годовалая девочка и 9-летний мальчик

фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о серьезной аварии, в которой пострадали три человека. ДТП зарегистрировано 24 декабря на Объездной дороге Сыктывкара.

По предоставленным данным, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с «Ладой».

В результате случившегося пострадали 31-летний водитель отечественного авто и трехлетняя пассажирка. Также травмы получил 9-летний мальчик.

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