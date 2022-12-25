Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 декабря 2022 8:29

В крупной аварии под Сыктывкаром пострадала годовалая девочка и 9-летний мальчик

Источник:kp.ru
фото: ГИБДД Коми

фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о серьезной аварии, в которой пострадали три человека. ДТП зарегистрировано 24 декабря на Объездной дороге Сыктывкара.

По предоставленным данным, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с «Ладой».

В результате случившегося пострадали 31-летний водитель отечественного авто и трехлетняя пассажирка. Также травмы получил 9-летний мальчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 27-летняя девушка напала на полицейского и обокрала знакомого (подробнее)