Синоптики Коми рассказали о погоде в последнюю неделю перед Новым годом

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Синоптики ЦГМС рассказали о погоде в период с 26 по 30 декабря. В последнюю новогоднюю неделю пообещали снегопады, а также похолодание, с которого и начнется рабочая пятидневка.

По предоставленным данным, погодные изменения будут обусловлены влиянием антикиклона. Так, на фоне облачной погоды и снегопадов температура медленно будет падать, максимально достигнув 10-15С.

Во второй половине недели холодный воздух будет вытеснен на Урал, а в Коми придут обильные снегопады. В западной части региона в этот период потеплеет до -4...-10С.

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