В дачном домике в Коми после пожара нашли тело мужчины

Фото: архив КП

В Коми 24 декабря утром произошел смертельный пожар. По предоставленным данным, в Сосногорском районе сгорел дачный дом. Информацию о пожаре передали в МЧС республики.

По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в МЧС в 8:20. Свидетели сообщили, что горит дом в Нижне-Одесских дачах. На месте ЧП нашли тело 44-летнего погибшего мужчины

Потушить огонь удалось в 9:37. Общая площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. Предварительно причиной трагедии стало нарушение требований при эксплуатации печи.

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