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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 15:08

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Ухте

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ухте сегодня, 25 декабря, произошла серьезная авария. На перекрестке Космонавтов-Юбилейная столкнулись два автомобиля. В результате случившегося пострадали два человека.

Предварительно известно, что автомобиль «Дэо Нэксия» ехал в сторону Сенюкова и столкнулся с «Ладой Приорой», которая поворачивала налево. Пострадавшими оказались оба водителя, которые рассказали, что ехали на разрешающий сигнал светофора.

Причины произошедшего в настоящий момент выясняются. Пострадавшие находятся в больнице.

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