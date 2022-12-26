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НовостиОбщество26 декабря 2022 4:45

В небе над городом в Коми возникло редкое природное явление

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Ухты поделились в социальных сетях фотографиями редкого природного явления. На снимке запечатлена зимняя радуга. По сообщениям очевидцев, это произошло 25 декабря.

– Зимняя радуга в Ухте 25.12.2022. Редкое явление природы, – комментируют местные.

Зимняя радуга возникает из-з преломления солнечных лучей кристаллами дна, из которых состоят перистые облака. Для ее появления необходимы крепкий мороз, высокая влажность и яркое солнце.

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