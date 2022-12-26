Сыктывкарская «Ника» осталась без медалей на Кубке России

Фото: сайт команды «Динамо»

Накануне, 25 декабря, в спортивном комплексе Сыктывкара «Лузалес-Арена» завершился финал Кубка России по баскетболу. Среди участников была и местная команда «Ника». В матче с курской командой «Динамо» «Ника» проиграла, так и не получив заветную медаль.

Глава Коми Владимир Уйба, прокомментировав поражение, заявил, что команда не раз выигрывала раньше, доказывая, что они настоящие бойцы. Он выразил уверенность, что в следующий раз «Ника» обязательно победит.

Соревнования проходили с 23 по 25 число. Среди женских команд выступали МБА» (Москва), УГМК «(Екатеринбург), «Динамо» (Курск) и «НИКА» (Сыктывкар Первое место заняла команда «УГМК», «Ника» осталась на четвертом.

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