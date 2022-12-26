В селе Объячево в Коми закончили строительство школы на 600 мест

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Глава Коми Владимир Уйба проверил завершение строительства школы на 600 мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По предоставленным данным, сейчас завершили основные строительные и монтажные работы. Началась итоговая проверка. Также в Госстройнадзор направлено извещение об окончании стройки. В пресс-службе отметили, что сейчас принимают мебель и технологическое оборудование.

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