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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 6:41

В Коми 43-летний водитель Daewoo Nexia устроил ДТП с пострадавшими

Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД по Коми

Фото: УГИБДД по Коми

В Ухте произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По данным республиканской Госавтоинспекции, авария была зафиксирована накануне, 25 декабря, на пересечении перекрестка Космонавтов и Юбилейной улицы: столкнулись Daewoo Nexia и Lada Priora.

За рулем первого авто был 43-летний мужчина. По данным ведомства, он пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но не успел и врезался в отечественную легковушку под управлением 27-летнего парня.

— Пострадали в ДТП водители обеих машин. Их не стали отправлять в больницу, так как они отделались черепно-мозговой травмой, сотрясением и повреждением шеи, — заключили в ГИБДД.

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