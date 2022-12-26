Салют на Новый год запустят в одном районе Коми

Фото: pexels.com

Новогодний салют планируют запустить только в одном районе Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Как рассказали в ведомстве, фейерверк запустят в Сыктывдинском районе. Это единственный муниципалитет Коми, где будет новогодний салют. Его планируют запустить в Выльгорте. Для этого организовали площадку на улице Береговой. Запуск собираются провести с 1.30 до 1.45, передает «КомиОнлайн».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще один город в Коми отказался от новогоднего салюта (подробности)