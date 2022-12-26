В Коми будет переименован Воркутинский политехнический техникум

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В Коми появится Воркутинский арктический многопрофильный колледж. Такую инициативу опубликовали власти республики на портале общественных обсуждений.

Правительство предлагает переименовать существующий уже Воркутинский политехнический техникум.

В связи с реорганизацией Воркутинского политеха и присоединения к нему Горно-экономического колледжа Воркуты, а также политехнического техникума Инты предлагается сменить название объединенного учреждения, - говорится в пояснительной записке.

Как сообщает Минобразования республики, название Воркутинский арктический многопрофильный колледж выбрано по результатам голосования среди студентов и работников Воркутинского политехнического техникума и набрало 690 голосов. Варианты Воркутинский горно-политехнический колледж и Воркутинский политехнический колледж набрали 284 и 74 голоса соответственно.

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