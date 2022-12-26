В Коми 20-летний парень убил посетителя магазина

Фото: архив КП

В Сосногорске 20-летнего местного жителя признали виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Соответствующее решение принял городской суд.

Трагедия произошла вечером 28 января в 6-м микрорайоне. В один из магазинов зашел 45-летний мужчина без штанов. Посетитель был в состоянии наркотического опьянения. Мужчина стал брать с витрин бутылки и бросать их. Кроме того, он повреждал имущество и выкрикивал несвязные слова.

В складском помещении мужчина схватил обеденный стол и, прикрываясь им, стал прижимать к стене студента, который работал там продавцом-кассиром. Во время борьбы от стола отломались металлические ножки. Молодой человек взял одну из них и начал бить мужчину по голове и животу.

Посетитель же стал бить ножкой по двери, ведущей в туалет. Там от него спряталась женщина-кассир. Мужчина хотел выломать дверь. При этом он угрожал женщине убийством.

На место прибыли правоохранители. Дебошира с разбитой головой увезли в больницу. На следующий день мужчина скончался. Суд признал студента виновным. Его приговорили к году ограничения свободы, передает «КомиОнлайн».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми убил человека двумя ударами в живот за отказ идти за дровами (подробности)