В Троицко-Печорске двухгодовалый мишка гуляет по «Бродвею» и пугает людей

Фото: ИА «Комиинформ»

Троицко-печорцы сфотографировали медведя, который 25 декабря прогуливался по улице Ленина посёлка городского типа около восьми вечера. Небольшой мишка на вид около двух лет. Жители предполагают, что он не смог лечь в зимнюю спячку.

Мишку встречают уже не в первый раз. Его 9 декабря заметил местный житель, который ехал домой на автомобиле, сообщил спасателям. Дикое животное они не заметили, только нашли его следы.

Жителей Троицко-Печорска предупреждают о соблюдении мер безопасности, особенно в тёмное время суток и в районе «Бродвея» (ул. Ленина). Также быть более внимательными к детям, контролировать их, также особенно в тёмное время суток. Просьба при выходе дикого животного в пгт незамедлительно сообщать по телефонам:

- ОМВД по Троицко-Печорскому району: 92041 - ЕДДС МР «Троицко-Печорский»: 91408 - Единую службу спасения: 112.

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