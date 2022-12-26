В Коми семье покусанной собакой пятилетней девочки присудили 100 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Койгородском районе Коми пятилетняя девочка стала жертвой хозяйской собаки. Животное набросилась на ребенка и укусила его за щеку.

Инцидент произошел минувшим летом. Девочка играла на детской площадке, когда к ней подбежал пёс и укусил ее. Оказалось, что собака не бездомная, а хозяйская: животное было на самовыгуле. После произошедшего у девочки появился страх собак.

— Учитывая, что нападение животного стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения его владелицей своих обязанностей и повлекло за собой причинение ребенку нравственных и физических страданий, прокурор Койгородского района обратился в суд. Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав с владелицы собаки в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

После вступления решения в законную силу ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.

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