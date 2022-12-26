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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 9:19

В Коми завели три уголовных дела на пьяных водителей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За неделю в Коми завели три уголовных дела в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в регионе поймали 58 пьяных водителей. Трое из них сели за руль нетрезвыми повторно. На этих людей завели уголовные дела. За выходные в Коми выявили 31 пьяного водителя. В это число входят и те автолюбители, которые отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего пьяных водителей поймали в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.

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