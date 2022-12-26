В Воркуте восстановили технологию очистки сточных вод

Фото Минстроя Коми

В Воркуте восстановлена технология очистки сточных вод. Об этом сообщил Минстрой республики.

Ранее стало известно, что в Заполярье произошла крупная коммунальная авария. На очистных сооружениях 24 декабря обнаружили повреждение перекрытий проходного канала между первичным отстойником и аэротенком. Все это время специалисты вели восстановительные работы.

Следствием обрушения перекрытий проходного канала между первичным отстойником и аэротенком очистной канализационной станции стала угроза остановки приема водоотведения основных объектов жизнедеятельности города. Объекты обслуживаются городским «Водоканалом»

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО ГО «Воркута» на территории городского округа введен режим функционирования «Повышенная готовность». Организовано усиленное наблюдение и контроль за состоянием объектов «Водоканала».

- Руководством «Водоканала» были проведены необходимые замеры предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества на очистной канализационной станции города Воркуты. Организованы дополнительные мероприятия по недопущению развития негативных последствий на подведомственных объектах. После разбора завалов обрушенного строения были выполнены мероприятия по восстановлению холодного и горячего водоснабжения по временной схеме для предупреждения заморозки очистных канализационных сооружений в городе. Технология очистки сточных вод в городе была восстановлена к 12:00 26 декабря, - уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день система теплоснабжения объекта полностью восстановлена. Продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство персонала с представлением в адрес ЕДДС МО ГО «Воркута» доклада о выполненных мероприятиях каждые 2 часа в телефонном режиме и в электронном виде по состоянию на 06:00 и на 17:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске отменили введенный в школах карантин (подробности)