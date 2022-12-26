В Коми пенсионер пытался обокрасть магазин и уснул

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Усть-Вымский районный суд признал 68-летнего жителя Удорского района виновным в покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В октябре пьяный мужчина проник в магазин, разбив входную стеклянную дверь булыжником. Злоумышленник набрал в пакеты продуктов и алкоголя на сумму более 11 тысяч рублей. Выпить и закусить житель Коми решил прямо в магазине. После этого мужчина уснул. Его задержали полицейские, получившие сигнал охранной сигнализации.

Суд приговорил вора к 1,5 года лишения свободы. Однако с учетом ранее неотбытого наказания мужчина проведет за решеткой год и девять месяцев.

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