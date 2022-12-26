Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 25 декабря, на двух пожарах в Коми спасли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Первый пожар произошел в 21:42 в Сыктывкаре. В доме на улице Морозова загорелся балкон. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. К тому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще двоих удалось спасти. Огонь удалось потушить в 22.13. Огонь повредил квартиру и балкон на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 19 человек и пять единиц техники.

Второй пожар произошел в 23.21 в Печоре. В доме на улице Социалистической загорелась квартира. Пожарные прибыли в течение пяти минут. К тому моменту из дома эвакуировались 15 человек, еще троих удалось спасти. Пожар удалось потушить в 0.23. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 человек и пять единиц техники.

К счастью, в результате этих двух пожаров никто не пострадал. По предварительным данным, в обоих случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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