В военкомате Сыктывкара пытался попрощаться с жизнью 20-летний парень

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Очевидцы сообщили о ЧП в сыктывкарском военкомате. По полученным сведениями, во второй половине дня 26 декабря 20-летний местный житель пытался свести счеты с жизнью.

Известно, что все произошло на глазах у сотрудников военкомата. Региональный минздрав подтвердил «КП-Коми» произошедшее. По предоставленной информации, пострадавший госпитализирован в больницу, а его состояние оценили, как удовлетворительное

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