Из-за задымления нефтешахты в Коми эвакуировали 56 человек с места ЧП

Фото: МЧС Коми

В одном из уклонных блоков нефтешахты №3 «Яреганефть» 26 декабря произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Коми.

Информация о произошедшем, как отметили в ведомстве, поступила в 14:55. На месте работал военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна, а также подразделение пожарно-спасательного гарнизона.

С места ЧП эвакуировали 56 человек, пострадавших и погибших нет. Причины ЧП уточняются.

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