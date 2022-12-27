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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 5:15

Из-за задымления нефтешахты в Коми эвакуировали 56 человек с места ЧП

Источник:kp.ru
Фото: МЧС Коми

Фото: МЧС Коми

В одном из уклонных блоков нефтешахты №3 «Яреганефть» 26 декабря произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Коми.

Информация о произошедшем, как отметили в ведомстве, поступила в 14:55. На месте работал военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна, а также подразделение пожарно-спасательного гарнизона.

С места ЧП эвакуировали 56 человек, пострадавших и погибших нет. Причины ЧП уточняются.

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