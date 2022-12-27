В Коми водителя снегоболотохода признали виновным в смерти 19-летнего парня

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В отношении 46-летнего жителя Воркуты в городском суде рассмотрели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным пресс-службы прокуратуры Коми, трагедия произошла во время катания на снегоболотоходе.

Установлено, что фигурант уголовного дела вместе с супругой, дочерью и 19-летним парнем отправились кататься в сторону тундры, однако на месте слияния рек Сыръяги и Воркуты транспортное средство перевернулось.

19-летний парень во время ЧП находился на заднем сидении без спасательного жилета. Когда снегоболотоход перевернулся, пострадавший ушел под воду и утонул. Воркутинец признал свою вину в произошедшем полностью. Кроме того, он оказал помощь матери погибшего и сообщил детали ЧП.

Мать парня ходатайствовала о закрытии уголовного дела в связи с примирением сторон, а обвиняемый возместил ей моральный ущерб. Суд принял решение назначить водителю наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы и запретил управлять транспортом в течение года и шести месяцев.

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