Жители Коми отдохнут девять дней подряд

Фото: архив "КП"

Жителям Коми напомнили, как будем отдыхать на новогодних каникулах. Как рассказали в Минтруда России, впереди ждут девять дней выходных.

Продолжительность каникул увеличилась из-за 31 декабря, которое выпало на субботу, то есть нерабочий день. Официально январские праздники продлятся с 1 по 8 января.

Добавим, что выходные, которые совпали с нерабочими и праздничными днями, переносятся на другие дни. Так, воскресенье 1 января переносится на пятницу 24 февраля, а воскресенье 8 января - на 8 мая.

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