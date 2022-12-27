В Коми 23-летний раненый парень еле спасся от отца

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Корткеросском районе 46-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство, а также в причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей и избил ее. Пострадавшая получила вред здоровью средней тяжести. Кроме того, злоумышленник ранил ножом односельчанина. Следователи квалифицировали это как легкий вред здоровью.

Далее мужчина напал на своего 23-летнего сына, который вступился за мать. Житель Коми ударил молодого человека ножом как минимум девять раз. Пострадавший добежал до соседей, и те вызвали скорую. К счастью, молодой человек остался жив.

Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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