На ледовой переправе в Сыктывкаре образовались промоины

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На ледовой переправе Седкыркещ - Алешино в Сыктывкаре образовались промоины. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Промоины появились из-за потепления. Утром на место выехали спасатели и сотрудники администрации. Они провели осмотр и решили временно закрыть движение транспорта через переправу. Такая мера позволит избежать каких-либо происшествий. На переправе выставили предупреждающие знаки. Далее будут изготовлены деревянные настилы. Ими закроют промоины, после чего движение восстановят.

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