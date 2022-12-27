В Ухте автомобилисты выстроили новогоднего кролика из машин

Фото: XXX Production

В Ухте прошел традиционный автофлешмоб. На этот раз горожане выстроились на своих машинах в виде кролика - символа 2023 года. Идею поддержали 35 автовладельцев.

На фото, снятых с птичьего полета, видно, как организаторы подошли к идее с креативом и со всей серьезностью: у зайца даже ушко загнулось и мордочка есть.

Участие во флешмобе приняли также сотрудники ГИБДД, они же обеспечивали безопасность на мероприятии.

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