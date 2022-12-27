В Коми из-за природных аномалий образовались «шубы» на воздушных линиях

Фото: архив "КП"

В Коми природные аномалия доставили немало хлопот республиканским энергетикам. Из-за сильного снегопада и перепад температур на воздушных линиях образовались «шубы» - слой из снега и льда.

По словам специалистов, пятисантиметровая «шуба» увеличивает нагрузку на провод в 10 раз, а в Коми они достигали семи сантиметров в диаметре. Линии просто провисали и схлестывались.

Так, например, 23 и 24 декабря 2022 года проведены работы по восстановлению электроснабжения нескольких улиц города Микунь после обильного снегопада. Специалисты выезжали для восстановительных работ сразу после поступления сигнала о сбое в работе сети. Энергетикам пришлось обойти многокилометровые линии и вручную удалить снег с проводов, чтобы вернуть свет в дома жителей, сообщает Минстрой Коми.

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