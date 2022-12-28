Акции «Комиавтотранса» переданы в собственность Сыктывкара

Фото: пресс-служба комитета Коми имущественных и земельных отношений

В Коми завершена процедура передача акций АО «Комиавтотранс» в муниципальную собственность Сыктывкара, об этом сообщили в пресс-службе комитета Коми имущественных и земельных отношений.

Решение о передаче акций из республиканской собственности было принято и поддержано депутатами горсовета 10 ноября единогласно. Передачу осуществили после погашения задолженности по лизинговым платежам, налогам и сборам, а также коммунальным услугам. На эти цели из регионального бюджета выделили субсидии в размере 326,4 млн рублей.

В настоящий момент все чистые активы предприятия приведены в нормативное состояние. Всего передали 212 234 штук акций АО «Комиавтотранс» стоимостью 212,2 млн рублей.

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