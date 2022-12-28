Житель Коми тайно изготавливал оружие

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В Вуктыле местного жителя признали виновным в изготовлении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По имеющимся данным, мужчина в период с января по август 2020 года в гараже переделал охотничье ружье, которое впоследствии хранил незаконно у себя дома. Также он изготовил 14 патронов 20 калибра.

Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью. Суд лишил его свободы условно на три года.

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