Житель Коми тайно изготавливал оружие

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В Вуктыле местного жителя признали виновным в изготовлении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
По имеющимся данным, мужчина в период с января по август 2020 года в гараже переделал охотничье ружье, которое впоследствии хранил незаконно у себя дома. Также он изготовил 14 патронов 20 калибра.
Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью. Суд лишил его свободы условно на три года.
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