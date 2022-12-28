Все автобусные маршруты в Коми будут «оцифрованы» в 2023 году

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Автобусные маршруты в Коми намерены «оцифровать». Об этом стало известно на заседании Координационного совета при главе республики. Уточняется, что процедуру намерены провести в 2023 году.

Цифровизация маршрутов должна решить ряд вопросов в сфере перевозок. Сейчас жители республики жалуются на нехватку автобусов на некоторых маршрутов и расписание автобусов.

Владимир Уйба отметил, что сегодня от жителей Коми поступает много жалоб на неисполнение расписания перевозчиками, что приводит к переполненности автобусов в час пик и отсутствию автобусов утром и вечером.

- Почему мы не можем проконтролировать расписание автобусов и в пиковые нагрузки отправить дополнительные автобусы на маршруты? Когда мы переведем расписание в цифру, чтобы оно работало независимо от человека, - уточнил руководитель Коми.

Глава Минэка Евгений Пономаренко рассказал, что такое решение проблемы будет возможно, когда все муниципальные маршруты будут внесены в систему Единую региональную систему по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми (ЕАС). Тогда можно будет в режиме онлайн проконтролировать расписание перевозчиками и перераспределять автобусы по маршрутам. До конца 2022 года муниципалитеты должны завести все маршруты в систему. В 2023 эти маршруты смогут отслеживать как органы власти, так и граждане.

Он также доложил, что сегодня в систему введено 21 из 34 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок что составляет 62%.

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