За год в Сыктывкаре 119 детей-сирот получили жилье

Фото: пресс-служба главы Коми

В 2022 году в Сыктывкаре 119 детей-сирот получили новое жилье. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Во вторник, 27 декабря, руководитель региона Владимир Уйба вручил ключи от новых квартир пятерым сиротам. По его мнению, очень символично, что церемония прошла в канун Нового года. Уйба напомнил, что 16 декабря ключи от квартир получили сироты в Ижемском районе. Он добавил, что в этом году в Коми задействовали механизм предоставления сертификата на приобретение жилья.

Всего в республике живут около 2 тысяч сирот, нуждающихся в жилье. На их обеспечение квартирами в этом году выделили 376,7 миллиона рублей. 19 муниципалитетов уже полностью выполнили планы на 2022 год по покупке жилья для детей-сирот.

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