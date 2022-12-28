Мошенники чуть не украли у сыктывкарки 300 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у жительницы Сыктывкара 1937 года рождения 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерке позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник заявил, что некие люди по доверенности оформили на женщину кредит на сумму более миллиона рублей. Для того, чтобы сохранить деньги, мужчина посоветовал жительнице Коми снять все средства и перевести на счет, открытый якобы на имя заявительницы.

Пенсионерка отправилась в салон сотовой связи, чтобы перевести 300 тысяч рублей, однако из-за очереди решила обратиться в банк. Кассир Юлия Блинова заметила, что клиентка растеряна. Задав уточняющие вопросы, сотрудница банка поняла, что женщину пытаются обмануть. На место прибыли полицейские и объяснили сыктывкарке, что в ее отношении совершается преступление. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Начальник УМВД по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов поблагодарил сотрудницу банка.

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