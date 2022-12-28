В Сыктывкаре прокуратура вступилась за пенсионерку, которую пытались выселить из дома

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре прокуратура республики вступилась пенсионерку. Женщину намеревались выселить из квартиры, которую ей предоставили с работы. Ведомство провело проверку и выяснило, что решение лишить сыктывкарку жилья было незаконным.

- В ходе проверки по обращению было установлено, что решением Эжвинского районного суда женщина выселена из занимаемого жилого помещения. Принятию такого решения предшествовал незаконный отказ районной администрации в признании заявительницы малоимущей, основанный на неверном расчете размера полученного дохода. Наличие такого отказа препятствовало постановке пенсионерки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и создало условия для её выселения образовательным учреждением, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

По поручению прокурора республики прокурором Эжвинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконный приказ администрации отменен, заявительница признана малоимущей и впоследствии постановлена на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- В результате принятых мер решение суда с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора судом апелляционной инстанции отменено, жилищные права пенсионерки восстановлены, - заключили в ведомстве.

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