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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:34

Ледовую переправу Седкыркещ — Алешино вновь открыли

Источник:kp.ru
Фото: мэрия Сыктывкара

Фото: мэрия Сыктывкара

В Сыктывкаре починили ледовую переправу Седкыркещ — Алешино. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее стало известно, что на дороге образовались промоины. После осмотра переправы власти решили временно закрыть ее на ремонт.

- Движение по ней разрешено грузоподъемностью 5 тонн. В настоящее время установлены деревянные настилы для съезда с берега на переправу, сняты запрещающие знаки и пост дежурства спасателей, - сообщили в мэрии.

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