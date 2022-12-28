В Коми поменяют «малопонятные» названия учреждений

Фото: архив КП

В Коми планируют изменить «малопонятные» названия учреждений социальной защиты. Об этом говорится в проекте постановления республиканского правительства.

Так, согласно документу, Центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения переименуют в Комплексные центры социальной защиты населения. В Минтруда Коми считают, что нынешние названия плохо запоминаются, они малопонятные и тяжело воспринимаются. По мнению представителей ведомстве, новое название будет запоминаться легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкар переименовали в Ад (подробности)