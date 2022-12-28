В Коми 37-летний мужчина зверски расправился со своей бывшей девушкой

Фото: архив "КП"

В Коми трагически погибла жительница Воркуты. Она стала жертвой своего бывшего возлюбленного, который зверски избил ее до смерти. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе СУ СК России по РК.

По данным ведомства, трагедия произошла в июле в одной из квартир города. Пара, которая была нетрезвой в тот день, сильно поругалась из-за ревности мужчины. Вспыливший воркутинец стал жестоко избивать женщину, нанося удары по голове и животу. Несчастная умерла от тяжелых травм до приезда медиков.

- Мужчина нанес женщине не менее 40 ударов, в том числе в область головы, живота, груди. От массивной кровопотери, возникшей в результате полученной травмы живота с повреждениями внутренних органов, потерпевшая скончалась через некоторое время на месте происшествия, - уточнили в Следкоме.

Приговором Воркутинского городского суда подсудимому окончательно назначено наказание в виде 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

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