В Сыктывкаре из-за доверчивого 10-летнего ребенка семья потеряла все сбережения

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Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1984 года рождения почти 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, дочь сыктывкарки 2012 года рождения участвовала в розыгрыше приза в одной из социальных сетей. Девочка получила сообщение о выигрыше 25 тысяч рублей и сфотографировала данные банковской карты матери. Снимок она отправила организаторам розыгрыша приза. Это якобы нужно было для зачисления денег. Далее девочка сообщила злоумышленникам и пароли, пришедшие в сообщениях. В итоге с карты пропали 239 332 рубля. Возбуждено уголовное дело.

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