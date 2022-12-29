Спасатель из Коми пришел на помощь лежавшей в снегу без сознания девочке

Фото: Княжпоготские вести

В Емве спасатель привел в чувства потерявшую сознание девушку. ЧП произошло утром 26 декабря, когда Эльнур Кулиев ехал на работу.

По имеющимся данным, это произошло на Коммунистической улице. Мужчина увидел, что девушка лежит в снегу, остановился и после того, как подошел, увидел, что подросток находится без сознания. Со слов Эльнура, он привел пострадавшую в чувства, проверил пульс и вызвал медиков.

В настоящий момент с девушкой все хорошо. Причины произошедшего неизвестны, сообщают «Княжпоготские новости».

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