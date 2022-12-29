Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 5:45

Жителя Коми обвинили в финансировании запрещенной террористической организации

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Уроженца Усинска признан виновным в финансировании запрещенной в России международной организации. Информацию об этом передали в УФСБ по Коми.

Мужчину задержали в мае 2022 года в Астрахани, вскоре его этапировали в Сыктывкар. В УФСБ установили, что фигурант уголовного дела является приверженцем радикальных течений ислама и причастен к финансированию организации, находящейся на территории Сирийской Арабской Республики.

Жителя Коми признали виновным в преступлении и приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В «Россети Северо-Запад» в Коми произошел тяжелый несчастный случай (подробнее)