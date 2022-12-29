Жителя Коми обвинили в финансировании запрещенной террористической организации

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Уроженца Усинска признан виновным в финансировании запрещенной в России международной организации. Информацию об этом передали в УФСБ по Коми.

Мужчину задержали в мае 2022 года в Астрахани, вскоре его этапировали в Сыктывкар. В УФСБ установили, что фигурант уголовного дела является приверженцем радикальных течений ислама и причастен к финансированию организации, находящейся на территории Сирийской Арабской Республики.

Жителя Коми признали виновным в преступлении и приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего решения.

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