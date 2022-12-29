Три человека пострадало в аварии под Сыктывкаром

Фото: архив "КП"

Под Сыктывкаром произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, 780-м км трассы «Вятка» столкнулись две отечественные легковушки: «Лада Калина» и «Лада Приора».

По предварительным данным, в аварии виновен 69-летний водитель «Приоры», который не уступил дорогу другой машине.

— В результате ДТП водитель «Приоры» получил ушиб мягких тканей левого бедра. Не госпитализирован. У 43-летней пассажирки «Калины» диагностированы перелом грудины, кости правой руки и лучевой кости. Госпитализирована. 19-летний пассажир «Калины» также был госпитализирован с закрытой травмой шейного отдела позвоночника и ушибом грудины, — рассказали о самочувствии пострадавших в ГИБДД.

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