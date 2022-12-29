В Ухте обнаружены тела молодых мужчин, которые пролежали в закрытой квартире четыре месяца

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В Ухте завершено расследование убийства, которое произошло в далеком 1994 году. Следователи 28 лет занимались поисками мужчины, который расправился с двумя молодыми мужчинами в одной из квартир города.

В феврале 1995 года в городе были обнаружены трупы 30-летнего и 41-летнего ухтинцев. Тела несчастных пролежали в закрытой квартире четыре месяца, что осложняло экспертам установить детали трагедии.

- На первоначальном этапе расследования лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено. Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Сложность в установлении истины по делу, в том числе, была обусловлена тем, что тела потерпевших были обнаружены спустя длительное время после наступления смерти, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми.

В 2021 году во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся оперативных совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений «прошлых лет», настоящее уголовное дело было детально изучено сотрудниками отдела криминалистики следственного управления на предмет полноты проведенного расследования. В результате по делу был назначен и проведен ряд дополнительных следственных действий и экспертных исследований, в том числе повторно проведена дактилоскопическая судебная экспертиза по следам пальцев рук, обнаруженным на месте происшествия. Проверкой следов по дактилоскопическим учетам установлена их принадлежность 66-летнему гражданину иностранного государства, не имеющему регистрации на территории Российской Федерации (фигуранту настоящего уголовного дела). В 1991-1994 годах мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении в Печоре, из которого освободился в октябре 1994 года. Также было установлено, что фигурант неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности (за кражи, грабеж, разбой и другие преступления). - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение злоумышленника было установлено. В апреле 2022 года по подозрению в совершении преступления он был задержан в Москве, после чего доставлен в Ухту, где ему следователем СК было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в Следкоме. - По уголовному делу проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе генетические, результаты которых подтвердили вину фигуранта в совершении инкриминируемого ему преступления, - заключили в СК.

По данным следствия, в ноябре-декабре 1994 года в квартире дома по проспекту Ленина фигурант употреблял спиртные напитки с потерпевшими. В один из дней между ними произошла ссора. Действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес обухом топора мужчинам удары в область головы, после чего скрылся с места происшествия. От полученных открытых черепно-мозговых травм через непродолжительное время потерпевшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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