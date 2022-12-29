Лыжник из Коми Илья Семиков победил на Кубке России

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмен из Коми Илья Семиков победил на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

Соревнования проходили в подмосковном Красногорске. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 и 15 километров. В забеге победил Илья Семиков. Второе место занял Илья Порошкин, а третье – Алексей Червоткин из Москвы. Еще один представитель Коми – Ермил Вокуев – финишировал четвертым.

Шестой этап Кубка России пройдет на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 12 по 15 января.

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