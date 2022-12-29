Из горящего здания в Печоре эвакуировались 20 человек

Фото: МЧС по Коми.

В Печоре произошел серьезный пожар, который уничтожил пристрой здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на улице Ленина в одном из городских зданий накануне, 28 декабря. Или пожара самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Известно, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

— В 18:49 в пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о возгорании пристройки к зданию по улице Ленина. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. В 19:49 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, — заключили в ведомстве.

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