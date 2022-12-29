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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 9:09

В Коми из-за непотушенной сигареты сгорел многоквартирный дом

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Жителя Ижемского района обвиняют в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 30 марта в поселке Том. Мужчина оставил без присмотра непотушенную сигарету в одной из бесхозных квартир. В итоге дом сгорел. Сумма ущерба владельцам квартир превысила 6 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до года лишения свободы.

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