В Коми два зараженных гриппом ребенка находятся на аппарате ИВЛ

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В Коми продолжают регистрировать случаи заболевания гриппом. Сейчас, по словам специалистов, становится все больше тяжелых случаев. Так, двое детей, зараженных вирусом H1N1 находятся на вентиляции легких. Об этом сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Медик отметила, что госпитализированы были и двое вакцинированных ребенка, однако они быстро выписались без осложнений для здоровья.

- Среди заболевших высокий уровень госпитализации, это характеризует вирус H1N1, похожая ситуация была в 2009 году, тяжелая ситуация и сейчас. У нас есть очень тяжелые пациенты, есть двое детей на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных за все четыре недели пандемии в больницу попали только двое вакцинированных детей, но и они быстро выписались и не получили осложнений, - заключила Безуглая.

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