Юбилейный ХХХ фестиваль коми песни «Василей» пройдёт в Усть-Куломе 13 января

Обладательница гран-при 2022 года Валентина Лебедева. Фото: rkomi.ru

Музыкальное творчество и зимние забавы ждут зрителей ХХХ Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей». Традиционно конкурс пройдет в Усть-Куломском доме культуры 13 января, в Васильев вечер.

Организаторы мероприятия, ГАУ РК «ЦНТ и ПК», обещают, что праздник погрузит зрителя в суровые условия северной зимы и раскроет тайну невероятной силы творчества людей, живущих в Коми крае.

Из новшеств заявлена обновлённая сценография концерта. Программа праздника будет поделена на конкурсную и концертную. 15 песен будет исполнено в рамках конкурсной программы. Все композиции будут представлены в четырёх номинациях: «Песня о родной земле», «Песня о любви», «Молодёжная песня», «Шуточные песни».

Между тем, оценить конкурсное состязание, а также определить обладателя гран-при и победителей в номинациях предстоит членам жюри. Кстати, зрители тоже смогут отдать свои голоса за лучшую песню и определить обладателя приза зрительских симпатий.

— Авторами выступят известные в Коми композиторы Василий Гущин (Усть-Куломский район), Михаил Оверин (Сыктывдинский район), Михаил Кукин (Удорский район) и другие. Прозвучат песни на стихи прославленных коми поэтов Владимира Тимина и Геннадия Юшкова. Более половины песен представлены конкурсантами — авторами музыки и слов к своим песням: Ева Сенькина (Усть-Куломский район), Александр Уляшев (Усть-Куломский район), Светлана Симпелева (Сыктывкар), Татьяна Паюсова (Сыктывкар), Ирина Чувьюрова (Сыктывдинский район), Алексей Жилин (Удорский район), Евдокия Рочева (Сыктывкар), Геннадий Попов (Корткеросский район). Дебютантом фестиваля выступит композитор Игорь Желобнев (Усть-Куломский район), — расказали организаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назвали обладателя гран-при фестиваля коми песни «Василей»

Песней-победителем стала «Чужан му» (подробности)