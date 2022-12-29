Жителя Коми будут судить за ДТП с двумя погибшими

Фото: пресс-служба СУ СК России по Коми, соцсети, личный архив погибшей

В Инте 21-летнего местного жителя обвиняют в том, что он пьяным устроил ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, , трагедия произошла 14 октября. 21-летний парень за рулем своего авто наехал на 49-летнего велосипедиста и сбил его насмерть. Из-за столкновения молодой человек окончательно потерял управление над машиной и вылетел в кювет. От удара погибла 15-летняя девочка, еще трое пассажиров, среди которых 17-летний подросток, получили травмы. Двое из них попали в больницу. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что водитель авто пьян. На интинца завели уголовное дело. Согласно законодательству, ему грозит до семи лет тюрьмы.

В СК сообщили, что расследование завершилось. Уголовное дело направили в суд.

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